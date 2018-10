"Aceasta ordonanta de urgenta a creat numeroase probleme functionale pentru parchete, in special pentru DNA, inclusiv suspiciuni de neconstitutionalitate, care sunt in curs de analiza. Solutiile vor fi identificate in zilele urmatoare. Studiem suspiciunile de neconstitutionalitate ale noului act normativ, pentru a ne adresa institutiei Avocatului Poporului, care poate sesiza Curtea Constitutionala a Romaniei", a spus Lazar, potrivit jurnalul.ro.

Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul Justitiei a fost publicata in Monitorul Oficial, marti, la o zi dupa ce a fost adoptata in sedinta de Guvern.