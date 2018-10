"Domnul Timmermans probabil va fi candidatul socialistilor pentru functia de presedinte al Comisii Europene. Pe cine si-a gasit Dancila sa il injure? Pe Timmermans. Noi ne facem numai dusmani printre europeni si dupa aceea ne plangem ca nu avem prieteni. Noi ne facem dusmanii, asta e un lucru rau pentru ca toata lumea deconteaza aceasta situatie", a declarat Victor Ponta, intr-o conferinta de presa, potrivit Romaniatv.net.

Victor Ponta a mai spus ca formatiunea pe care o conduce se va pozitiona de partea celor care doresc ca Europa sa ramana unita, iar din acest motiv va promova oameni de valoare in Parlamentul European.

"In mod clar la europarlamentare prezenta la vot este in general mai scazuta. Eu cred ca de data aceasta, avand in vedere si situatia aceasta, supararea pe guvernare si pe domnul Dragnea personal, prezenta va fi mai mare. Problema mea este urmatoarea, daca vine lumea la vot doar ca sa se razbune pe Dragnea sau daca reusim sa obtinem si niste voturi pozitive, anti-Dragnea, voturi pentru niste oameni buni. Cred ca va conta calitatea candidatilor, eu voi fi pe primul loc pe lista pentru notorietate, vreau sa raman in Parlamentul de la Bucuresti. (...) Vor fi doua tabere in Europa la anul, deja lucrurile se aseaza in aceasta directie. O tabara cu forta centripeta, adica cei care merg si vor sa tina in interior Uniunea Europeana, cat mai legata, cat mai unita, reprezentata de domnul Macron si de ceilalti si, din punctul nostru de vedere, aceasta este solutia corecta si pe aceasta o vom sustine", a afirmat politicianul.

Ponta i-a nominalizat in tabara "centrifuga" din UE pe Viktor Orban, Matteo Salvini si Liviu Dragnea "care vrea sa iasa din Europa ca poate scapa cu amnistia si gratierea".

"Nu are el idei pro sau anti-europene, dar nu il lasa Europa sa dea amnistie si atunci vrea sa ne scoata din Europa. La Dragnea toate lucrurile nu sunt ideologice sau de viziune, ci sunt pe persoana fizica. Daca ar zice Comisia Europeana sa dea gratiere si amnistie, Drganea ar fi pro-european. Daca ar zice Comisa Europeana: 'ia toate fondurile europene si lucreaza cu Tel Drum', atunci ar fi pro-european", a precizat Victor Ponta.