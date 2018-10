"Fiind si la Cluj, am vorbit si voiam sa transmitem mai departe, i-am rugat si pe colegii mei sa transmita o anumita dezamagire legata de faptul ca se incheie anul 2018... Mi-aduc aminte ca in anul 2014 eram prim-ministru cand am adoptat strategia, hotararea de guvern privind Anul Centenar si ma gandeam ca in 2018 o sa fim extraordinar de uniti si o sa sarbatorim cu adevarat uniti cei 100 de ani de Romania in forma sa completa.

Se incheie anul 2018, cred ca toata lumea e de acord ca e anul in care am fost cei mai dezbinati, in care ne-am certat si ne certam cel mai mult, in care exista o polarizare incredibila, care aminteste de anii 90", a declarat liderul Pro Romania, citat de jurnalul.ro.