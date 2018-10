"Nu ma intorc la PSD nici eu, nici cei de fata. Va spun ce am in minte in acest moment si ce ganduri avem cu Pro Romania pentru o constructie pe termen mai lung. (...) Evident ca eu vorbesc in special cu oameni care au votat PSD sau m-au votat pe mine, dar sunt si oameni, multi, destui, care mi-au spus: 'imi place de tine, te-as vota, dar n-o sa votez niciodata un PSD-ist'. Deci, sigur ca stim cui ne adresam cu acest proiect. Eu n-am plecat din PSD doar pentru ca am avut o problema personala cu Dragnea. Eu am avut o problema cu directia in care merge PSD. (...) Acum lucrurile se duc inapoi spre anii 90 si, din acest punct de vedere, nici nu ma vad inapoi in PSD, nici nu vad ca daca pleaca Dragnea se rezolva toate problemele. Dimpotriva, s-ar putea sa fie probleme mai grave. Apropo de acea scrisoare a celor care s-au revoltat contra lui Dragnea, eu nu eram de acord cu nimic din acea scrisoare", a spus Victor Ponta, potrivit News.ro.

Reprezentantii Pro Romania din judetele Satu Mare, Bistrita Nasaud, Maramures, Salaj, Bihor, Mures si Cluj au avut, marti, la Cluj-Napoca, o intalnire de lucru, la care au participat Victor Ponta, Daniel Constantin, Sorin Campeanu, Nicolae Banicioiu, Ioana Petrescu.

La conferinta de presa au participat si fostii ministri Aurelia Cristea si Ioan Rus.