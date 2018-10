Potrivit surselor citate, judecatorii Curtii au considerat ca este neconstitutionala modificarea prin care se introduce o noua sanctiune disciplinara pentru consilierii locali si judeteni, respectiv cea a diminuarii indemnizatiei de sedinta cu 10% pentru maximum sase luni si prin care s-ar putea inlocui raspunderea penala.

Pe 1 august, Klaus Iohannis a trimis la CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea Legii 393/2004 privind Statutul alesilor locali.

"Prin continutul sau normativ, legea dedusa controlului de constitutionalitate contravine dispozitiilor art. 1 alin. (3) si alin. (5) din Constitutie", spune seful statului in sesizarea adresata CCR.

El precizeaza ca, pe de o parte, prin aceasta lege se introduce o noua sanctiune disciplinara pentru consilierii locali si judeteni, respectiv cea a diminuarii indemnizatiei de sedinta cu 10% pentru maximum sase luni, si, pe de alta parte, intre situatiile care pot atrage aplicarea unei sanctiuni, se introduce cazul incalcarii "prevederilor legale referitoare la conflictul de interese", scrie Agerpres.

Iohannis arata in sesizarea la CCR ca aceste dispozitii incalca prevederile din Constitutie referitoare la cerintele de claritate a legii.

Seful statului subliniaza si ca reglementari referitoare la conflictele de interese in privinta alesilor locali exista atat in Legea 215/2001, cat si in Legea 161/2003.

Presedintele sustine ca nereglementand distinct situatia raspunderii disciplinare pentru incalcarea prevederilor referitoare la conflictul de interese se ajunge la situatia in care consiliile locale sau judetene au la dispozitie trei sanctiuni disciplinare, pe care le pot aplica prin hotarare, aspect ce va conduce la o aplicare neunitara si lipsita de previzibilitate a acestei reglementari in practica.

El atrage atentia si asupra faptului ca definitia conflictului de interese data pentru alesii locali din legea criticata este limitata numai la situatiile in care alesii locali "au posibilitatea sa anticipeze ca votul lor este decisiv in luarea unei decizii a autoritatii publice din care fac parte care ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj" pentru sine sau pentru categoriile enuntate in cadrul actului normativ.

"Rezulta ca in noua reglementare (...) din legea criticata devine imposibila aprecierea existentei sau nu a conflictului de interese, intrucat constatarea ca un vot a fost sau nu decisiv nu se poate face decat dupa exercitarea acestuia, iar nu inainte. Or, in cazul hotararilor adoptate prin vot secret, posibilitatea de a anticipa caracterul decisiv sau nu al votului nu exista, iar in cazul hotararilor adoptate prin vot deschis situatia este similara, aprecierea respectiva neputand fi facuta inainte de exercitarea votului. Mai mult, votul deschis se realizeaza in mod concomitent de catre consilierii locali sau judeteni, astfel ca este imposibil de a constata, chiar si dupa vot, care dintre respectivele voturi a fost decisiv. O atare reglementare ce reprezinta, de fapt, imposibilitatea constatarii caracterului decisiv al unui vot exprimat in consiliu conduce la o imposibilitate absoluta de aplicare a dispozitiilor (...) din legea supusa controlului de constitutionalitate. Efectul acestei dispozitii consta in golirea de continut a dispozitiilor care sanctioneaza conflictul de interese pentru consilierii locali si judeteni, aspect ce echivaleaza cu eliminarea unui standard de integritate pentru cei chemati sa dovedeasca probitate morala in exercitarea functiilor", indica Iohannis.

Seful statului adauga ca reglementarea in vigoare protejeaza valoarea integritatii in functiile si demnitatile publice si ca, de aceea, aprecierea situatiei in care un ales local se afla sau nu in conflict de interese trebuie facuta prin raportare la interesele personale ale respectivei persoane, nicidecum prin raportare la modul in care ceilalti consilieri isi exprima votul.