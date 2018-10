"Protestele spontane sunt un drept pe care cetatenii au dovedit ca stiu sa il foloseasca. Ordonanta 13 este cel mai bun exemplu pentru un astfel de protest si sunt foarte optimist ca in continuare cetatenii romani isi vor exprima punctul de vedere atunci cand va fi cazul prin astfel de proteste, care raman spontane, dincolo de reglementarea Curtii, care intr-adevar clarifica un aspect, care de fapt obliga ca in cadrul unor proteste organizate sa fie mai clara legatura cu institutia sau spatiul in care se intampla acest lucru", a spus Barna, citat de dcnews.ro.

Liderul USR a tinut sa mentioneze ca orice reglementare care "nu tine de logica, de bun simt, de natura umana" nu poate sa produca efecte.



"Daca se aduna in aceasta seara sau saptamana viitoare niste oameni in fata Guvernului, spontan, fara sa existe un organizator, cine va fi sanctionat? Cei 10-20-50.000 de oameni, individual, fiecare? Ne vor lua jandarmii la bataie, la luat buletine, la ce? In mod practic, efectele unei astfel de reglementari nu pot sa existe. Daca cetatenii protesteaza, autoritatile vor lua act de acel protest. Nu pot fi alte consecinte", a adaugat el.