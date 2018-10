"Noi am solicitat comisiei juridice sa evalueze posibilitatea de a identifica noi elemente de neconstitutionalitate si chiar daca nu mai avem niciun pic de incredere in acest Avocat al Poporului, macar ne vom face datoria sa sesizam Avocatul Poporului cu ceea ce consideram noi ca e neconstitutional. Desi Avocatul Poporului imi raspunde cu o intarziere de un an de zile. (...)

Vom face acest demers pentru constiinta noastra si, intr-un fel, sa-i mai adaugam un pacat in spinarea domnului Ciorbea, privitor la incapacitatea domniei sale de a-si exercita functia de aparator al drepturilor si libertatilor individuale ale cetatenilor si nu de sluga a PSD-ului, indiferent cine este la putere. Ordonanta e grava, va spun sincer, va genera consecinte grave", a spus Orban, potrivit stirileprotv.ro.