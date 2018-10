Ordonanta de Urgenta privind Legile Justitiei reprezinta cel mai periculos contraatac pesedist al momentului. Schimband regulile referitoare la vechimea si gradul profesional al procurorilor, OUG incalca art. 15 alin. 2 din Constitutia Romaniei care stabileste aplicabilitatea legii doar pentru viitor, si ii elimina din dosarele instrumentate pe multi dintre procurorii delegati perfect legal la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitiei, de exemplu.

"Astfel, in celebrul dosar al Revolutiei au fost adusi procurori de la mai multe parchete si sectii, tocmai pentru ca volumul de munca este unul impresionant iar complexitatea acuzatiilor nu are precedent. Nefinalizat de 30 de ani, dosarul Revolutiei va ramane o poveste fara sfarsit: 3 din cei 6 procurori delegati vor fi indepartati din dosar. Presedintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, poate sta linistit. Vom mai vorbi despre Revolutie doar pe 21 si 22 decembrie, in fiecare an, si, evident, doar la televizor.

Nici mult mai recentul dosar al abuzurilor Jandarmeriei din 10 august nu va putea fi instrumentat prea usor, pentru ca Guvernul a decis ca 2 din cei 3 procurori care ii ancheteaza pe jandarmi sa paraseasca fie Sectia Parchetelor Militare, fie dosarul la care lucreaza. Ministrul PSD de Interne, Carmen Dan, rasufla relaxat. Nu se va ajunge la ordinele date de ministru pentru ca nici instrumentele politice din Jandarmerie nu mai pot fi anchetate prea usor.

Nicio OUG fara cel putin o dedicatie pentru Liviu Dragnea. Acum, cu gandul la patronul politic al Coalitiei PSD+ALDE, Guvernul Romaniei a decis ca niciun procuror fara 10 ani vechime sa nu poate functiona in DNA sau DIICOT. Proiectul initial al OUG stabilea o vechime minima de 8 ani, insa, dupa ce au refacut calculele, PSD si ALDE au crescut acest prag cu inca 2 ani. De ce? Simplu, pentru ca procurorul care instrumenteaza dosarul TelDrum are o vechime de 8 ani.

Iata doar trei exemple de dosare-poate cele mai relevante, poate fix cele la care s-au gandit PSD+ALDE atunci cand au produs aceasta OUG – afectate de noile modificari ale Legilor Justitiei”, a conchis Dehelean.