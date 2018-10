"O deficienta a Ministerului Public este ca avem multi procurori detasati si delegati. In OUG de azi, e un articol care spune ca procurorii care la data ordonantei de urgenta desfasoara activitatea in alt parchet raman in acel parchet in conditiile legii.

Spuneti ca acest fapt (numirea Codrutei Kovesi la Parchetul ICCJ - n.r.) este o sfidare, eu nu va contazic, dar domnul Lazar poate spune ca e normal, ca valorifica bogatele experiente dobandite in managementul parchetelor de rang inalt. Pentru procurorii de la DNA, DIICOT sunt niste conditii, de vechime in profesie, sa nu fi fost sanctionati disciplinar, sa aiba o buna conduita, sa aina o pregatire buna s.a.m.d., la procurorii PICCJ nu era prevazut decat criteriul vechimii in munca, niciun alt criteriu care sa completeze vechimea. Prin OUG, am introdus un alineat nou in care spunem ca, pentru a fi numiti in cadrul PICCJ, procurorii trebuie sa nu fi fost sanctionati disciplinar, sa aiba o pregatire buna profesionala, o conduita morala ireprosabila si gradul profesional egal cu cel corespunzator Parchetului de pe langa Curtea de Apel", a declarat ministrul Justitiei, potrivit News.ro.