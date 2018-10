"Eu nu as spune ca exista o presiune externa, poate nici o presiune interna. Sigur, sunt niste gesturi, o manifestare a nemultumirii unora sau altora, ca-s romani din Romania, ca-s romani de la Bruxelles sau in alta parte, dar nu inseamna ca e o presiune, pentru ca - noi am mai vorbit si eu cred in chestiunea asta - tu, ca demnitar, functionar ce esti, trebuie sa ai taria, rezistenta sa-ti faci treaba in mod corect, independent de faptul ca unul e nemultumit", a declarat Tudorel Toader, potrivit Antena3.ro.

Chestionat de ce a fost nevoie de aceasta ordonanta, Toader a invocat mai multe motive.

"A fost nevoie din foarte multe motive. Pe de-o parte, am pornit de la avizul preliminar al Comisiei de la Venetia, am pornit de la faptul ca, la randul ei, Comisia Europeana cand ne evalueaza se raporteaza la raportul Comisiei de la Venetia, la avizul acesteia, am pornit de la faptul ca Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV), la randul lui, se raporteaza la Comisia de la Venetia, dar am pornit si de la unele solicitari venite in mod explicit de la Consiliul Superior al Magistraturii. Dupa aceea, Comisia Europeana, Comisia de la Venetia, MCV-ul, CSM-ul, dar am constatat si noi niste necesare corelari si atunci le-am combinat".