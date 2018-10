"Nu exista protest spontan prevazut in legislatie. (...) Incet, incet se va intra in respectarea legalitatii si persoanele respective, daca incalca legea - e contraventie. In mod normal ar fi trebuit sa se aplice. Este mai greu, este adevarat, dupa ce ai invatat lumea in strada... ca pot sa participe cand doresc, ca nu e nevoie de niciun fel de autorizatie, ca jandarmii sunt pusi acolo ca sa ai in cine arunca cu pietre si alte obiecte, ca bunurile din preajma sunt facute ca sa fie distruse, ca soselele si drumurile publice sunt facute ca sa fie ocupate, dar incet-incet se va ajunge sa se respecte legile in Romania. (...) Incet, incet se va invata lumea sa respecte legea. Incet-incet nu inseamna brusc", a spus Nicolicea, potrivit Antena3.ro.

Totodata, Nicolicea a precizat ca decizia ICCJ nu era neaparat necesara, insa este binevenita.

"Nu mi se pare normal sa fie acest lucru, adica sa dai o decizie ca sa respecti legea si nu mi se pare normal ca tocmai cei care trebuie sa aplice legea sa o incalce, dar decizia este binevenita deoarece clarifica si pentru cei care nu intelegeau acest lucru. Daca ati citit legea, vedeti si dumneavoastra ca nu, de fapt nu era nevoie de aceasta decizie", a mai adaugat Nicolicea.