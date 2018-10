"Justitia din Romania este capturata de catre politic. Prin instrumentele aflate la dispozitia lor, cei din majoritatea parlamentara, impreuna cu Guvernul Romaniei, au distrus mecanismul justitiei, pentru a se asigura ca nu vor mai raspunde in fata legii. Au facut acest lucru in dispretul societatii civile, al organizatiilor de magistrati si al recomandarilor institutiilor europene. Este o actiune premeditata si ne este cat se poate de clar ca aceasta este singura agenda a acestei puteri politice. Actuala putere duce Romania intr-o zona in care politicul va dicta cine este vinovat si va da dispense de buna purtare celor care vor raspunde la comenzile politice", a declarat Dacian Ciolos.

Liderul Miscarii Romania Impreuna considera ca modificarile aduse de PSD si ALDE legilor justitiei trebuie sa fie anulate de urgenta de catre o noua clasa politica, iar miscarea pe care o conduce se angajeaza sa faca o prioritate din corectarea consecintelor atacurilor la justitiem, scrie Agerpres.



"Fragilizarea pana la distrugere a echilibrului constitutional afecteaza fundamental democratia in Romania si acest lucru nu trebuie permis. Toate modificarile nocive aduse de PSD si ALDE legilor justitiei trebuie sa fie anulate de urgenta de catre o noua clasa politica. Ne vom dedica intreaga energie in aceasta directie si vom pune in aplicare schimbarea rapida a tuturor modificarilor facute de actuala coalitie majoritara imediat ce ea va fi schimbata. Din pacate, societatea romaneasca va trebui sa plateasca pretul acestei guvernari nedemocratice. Este datoria fortelor de opozitie sa se angajeze la revizuirea legilor justitiei mutilate astazi, fara ezitare si fara nicio intarziere. Miscarea Romania Impreuna se angajeaza sa faca o prioritate politica din corectarea consecintelor acestor atacuri la justitie", a spus Dacian Ciolos, conform site-ului formatiunii.

In opinia lui Ciolos, adoptarea in graba a unui OUG pentru modificarea legilor justitiei demonstreaza "maniera autoritara si incoerenta de legiferare a coalitiei PSD-ALDE".

"Adoptarea in graba a unei OUG pentru 'corectarea' legilor justitiei evidentiaza inca o data maniera autoritara si incoerenta de legiferare a coalitiei PSD-ALDE, in dispretul ideii de dezbatere parlamentara si cu incalcarea principiului transparentei si a consultarii publice. Acelasi mod defectuos de legiferare a afectat si codurile penale, Curtea Constitutionala declarand neconstitutionale circa 60 de modificari ale Codului de Procedura Penala", a declarat Dacian Ciolos.