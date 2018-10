"Admite recursul in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti si, in consecinta, stabileste ca: in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 3 prima teza din Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice, republicata, cu referire la dispozitiile art. 26 alin. (1) lit. a) si d) din aceeasi lege, exista obligatia de declarare prealabila a adunarilor publice, atunci cand adunarile urmeaza sa se desfasoare in piete ori pe caile publice (drum public, parte carosabila si trotuar) sau in alte locuri prevazute de art. 1 alin. (2) din Legea nr. 60/1991, situate in imediata vecinatate a sediilor ori imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat. Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedura civila. Pronuntata, in sedinta publica, astazi, 15 octombrie 2018", se arata in decizia Instantei supreme.

In luna iulie, Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti (CAB) a sesizat ICCJ in legatura cu existenta unei practici neunitare in instante cu privire la modul in care trebuie interpretate si aplicate prevederile art. 3 din Legea 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice, mai precis sintagma "cele care se desfasoara in exteriorul sau in incinta sediilor sau a imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat".

Majoritatea instantelor arondate CAB sustineau ca nu trebuie declarate adunarile care se desfasoara intr-un loc public - drum public, parte carosabila, trotuar, piata publica, aflat in exteriorul sediilor persoanelor juridice de interes public sau privat.

In opinia acestor instante, pentru ca o persoana sa poata fi sanctionata in urma incalcarii dispozitiilor art. 26, alin (1) lit.a) sau d) din Legea 60/1991, este necesar ca aceasta sa fi organizat si desfasurat adunari publice nedeclarate, neinregistrate sau interzise, ori sa fi participat la o adunare publica nedeclarata sau interzisa, participare urmata de refuzul de a parasi locul de desfasurare la avertizarile si somatiile organelor de ordine.

"In acest context, s-a apreciat ca Legea nr. 60/1991 prevede la articolul 1 alin. (1) ca adunarile publice - mitinguri, demonstratii, manifestatii, competitii sportive, procesiuni si altele asemenea, ce urmeaza sa se desfasoare in piete, pe caile publice ori in alte locuri in aer liber, se pot organiza numai dupa declararea prealabila prevazuta de prezenta lege. In opinia magistratilor instantelor consultate, acest act normativ nu ofera o definitie precisa a adunarilor publice, dar din textul legal mentionat, s-a apreciat ca pentru determinarea caracterului de adunare publica al unei intruniri, nu prezinta importanta neaparat numarul de persoane, ci scopul intrunirii si locul de desfasurare al acesteia. Astfel, s-a retinut ca sintagma 'adunare publica nedeclarata' nu trebuie interpretata prin folosirea intelesului sau din limbajul comun, ci prin folosirea intelesului autonom conferit de actul normativ care reglementeaza organizarea si desfasurarea adunarilor publice. Prin urmare, s-a apreciat ca adunarea publica nu are in Legea nr.60/1991 sensul din limbajul comun, ci sensul de adunare care trebuie declarata. In ceea ce priveste caracterul declarat sau nedeclarat al adunarii publice, se mentioneaza ca art. 3 din Legea nr.60/1991 instituie o exceptie de la regula prevazuta de art. 1 alin.(l) in sensul ca nu trebuie declarate in prealabil adunarile publice (...) precum si cele care se desfasoara in exteriorul sau in incinta sediilor ori a imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat, iar in cazul in care organizatorii adunarilor publice nesupuse declararii prealabile detin indicii sau date ca desfasurarea lor s-ar putea solda cu acte de dezordine ori ca ar putea sa duca la manifestari violente, au obligatia sa solicite din timp primarilor, unitatilor de jandarmi competente teritorial si politiei locale sprijin de specialitate", se arata in sesizarea CAB.

Tot in sesizarea CAB se preciza ca nu se poate retine ca o persoana a organizat sau a participat la o astfel de adunare, avand in vedere ca legea excepteaza de la obligativitatea declararii o adunare desfasurata in exteriorul sediilor ori a imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat, cum ar fi Parlamentul sau Guvernul.

"Argumentandu-si solutia de anulare a proceselor-verbale de constatare a contraventiilor, majoritatea judecatorilor a apreciat ca sintagma 'adunarile care se desfasoara in exteriorul sau in incinta sediilor ori a imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat' din cuprinsul art. 3 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice, desemneaza nu doar terenul aferent unei cladiri, aflat in detinerea persoanei juridice de interes public sau privat (acest teren fiind desemnat doar de sintagma 'in incinta sediilor ori a imobilelor'), ci si suprafata de teren aflata in domeniul public situata in proximitatea sediilor sau imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat. Asadar, aceasta din urma locatie este considerata de judecatori ca fiind exteriorul sediului unei autoritati publice sau institutii privat", afirma CAB.

Au existat si instante arondate CAB care au sustinut contrariul, respectiv faptul ca, potrivit art.26 alin. 1 lit. d) din Legea nr.60/1991, constituie contraventie participarea la adunari publice nedeclarate sau interzise si urmate de refuzul parasirii locurilor de desfasurare a acestora, la avertizarile si somatiile organelor de ordine facute potrivit legii.

"S-a retinut ca art.1 alin.2 din acest act normativ prevede ca adunarile publice - mitinguri, demonstratii, manifestatii, competitii sportive, procesiuni si altele asemenea, ce urmeaza sa se desfasoare in piete, pe caile publice ori in alte locuri in aer liber, se pot organiza numai dupa declararea prealabila prevazuta de legea nr.60/1991. Judecatorii care au adoptat aceasta opinie au considerat ca exteriorul sediului unei institutii publice reprezinta zona cuprinsa intre punctele de acces in cladire si gardul imprejmuitor, doar pentru aceasta zona fiind aplicabile dispozitiile art. 3 privind scutirea de la obligatia de declarare in prealabil. S-a apreciat ca trotuarele si partea carosabila, elemente ale unei cai de comunicatii publice, in sensul art.6 alin. 1 pct.14, 23 si 33 din OUG nr. 195/2002, aflate la exteriorul imprejmuirii unei institutii publice, nu pot fi considerate ca apartinand exteriorului sediului acesteia, ci reprezinta o zona publica in care este necesara declararea unei adunari publice, conform art. I alin.2 din legea nr.60/1991", se arata in opinia minoritara.