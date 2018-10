"Este o OUG in care se modifica legile justitiei si in care se incearca sa dezinformeze atat opinia publica romaneasca, cat si institutiile europene, cum ca in temeiul acestei OUG sunt incluse recomandarile Comisiei de la Venetia. Din 9 recomandari nu sunt respectate decat doua recomandari ale Comisiei de la Venetia, cea privitoare la pensionarea anticipata a magistratilor, unde doar se proroga termenul de aplicare de la 2022 la anul 2019 si dreptul de vot al reprezentantilor societatii civile in CSM.

Puncte de vedere extrem de importante subliniate de Comisia de la Venetia, cum ar fi rolul echilibat al presedintelui Romaniei, al CSM si al ministrului Justitiei in numirea procurorilor. Modalitatea de infiintare a sectiei speciale pentru sanctionarea faptelor comise de judecatori si procurori, precum si alte prevederi nu sunt luate in calcul deloc", a afirmat presedintele PNL, Ludovic Orban, la finalul Bex al partidului care a avut loc luni la Parlament.doar doua recomandari ale Comisiei de la Venetia, potrivit Mediafax.

Acesta a adaugat ca din cauza adoptarii acestei Ordonante de urgenta imaginea Romaniei in Europa va avea de suferit, iar Tudorel Toader a dovedit ca este "ministrul al infractorilor".

"Punctul de vedere care urmeaza sa fie elaborat de Comisia de la Venetia va fi o baza pentru mersul justitiei, in cadrul MCV. A nu tine cont de aceste recomandari, inseamna a ignora punctele de vedere sistematic ale institutiilor europene care solicita Guvernlui sa tina cont de opinia lor. Acest lucru va avea efecte incalculabile. Comisia Europeana urmeaza sa dea raportul MCV. Imaginea Romaniei in Europa va fi afectata de aceasta OUG. Acesta ministru nu este unul care sa colaboreze loial cu institutiile europene, ci Tudorel Toader e ministrul infractorilor din partidul de guvernamant, care doar genereaza o presiune permanenta asupra magistratilor, care functioneaza ca un instrument politic al lui Dragnea si Tariceanu", a conchis presedintele PNL.

PNL va solicita punctul de vedere al echipei juridice a partidului si va lua in calcul sesizarea Avocatului Poporului privind Ordonanta de Urgenta care modifica Legile justitiei, a anuntat Ludovic Orban.