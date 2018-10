"Domnul ministru (al Justitiei - n.r.) a explicat de dimineata ratiunile acestui text. Era nevoie de anumite clarificari (...). Ceea ce au reprosat cativa membri ai Parlamentului a fost lipsa de dialog pentru acest proiect de act normativ. In comisia speciala s-a lucrat doi ani pe aceste proiecte si cred ca daca era initiata o discutie pe marginea acestor legi de saptamana trecuta cu membrii CSM in comisia special constituita, probabil nu era nevoie sa avem un text vineri si sa trecem in Guvern astazi un alt text imbunatatit, cel putin la prima vedere. Trebuie sa va explice initiatorul ratiunile tuturor textelor. Sunt cateva chestiuni care erau convenite cumva la nivelul comisiei speciale cu privire la anumite reformulari si de aceea era binevenita aceasta discutie", a precizat Cazanciuc.

In opinia sa, posibilitatea ca procurorii sa se pensioneze dupa 20 de ani de activitate, prevedere amanata luni de Executiv, este o dispozitie care nu va avea un impact negativ asupra sistemului judiciar, scrie Agerpres.



"Propunerea de 20 de ani vechime a venit de la CSM, nu a pus nimeni la indoiala in cadrul comisiei speciale ca CSM nu a verificat daca aceasta propunere va avea un impact sau nu asupra sistemului judiciar. Va dau un singur exemplu: la Curtea suprema, la momentul dezbaterii (n.r. - proiectului de lege), erau 55 de oameni care indeplineau conditii de pensionare de 20 de ani. Doar cinci depusesera dosarul de pensionare. Daca avem aceasta dispozitie in lege, nu inseamna ca vor iesi oamenii masiv la pensie, e doar o garantie pentru cei care pur si simplu nu mai pot sa duca aceasta povara. Si cred ca interesul societatii este, daca nu pot sa duca povara, sa plece mai bine decat sa ramana acolo impotriva vointei lor", a sustinut Cazanciuc.

Luni, Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei.

"Suntem in momentul in care se incheie o perioada de dezbateri pe cele trei legi ale justitiei. A fost publicata si cea de-a treia lege a justitiei, care urmeaza sa intre in vigoare maine (marti - n.r.). Pentru corelarea unora dintre prevederile celor trei legi, pentru preluarea unora dintre recomandarile Comisiei de la Venetia, pentru preluarea unora dintre solicitarile scrise, explicite, ale Consiliului Superior al Magistraturii, pentru alte necesare corelari, Guvernul a adoptat prezenta ordonanta de urgenta", a anuntat ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dupa sedinta de guvern.