"Nu am incurajat niciodata conducerea conflictuala, indiferent ca este vorba despre partid, sau despre institutiile statului. Abordarea critica a realitatii nu inseamna ”atac” la cineva. Inseamna realism si exprima dorinta de a rezolva probleme, nu de a crea altele noi.

PSD nu reprezinta, prin problemele pe care le are, exceptia pe scena politica actuala. De fapt, este printre putinele forte politice care mai pastreaza un minim de coerenta in actiunea si in proiectele sale. Daca mai mizeaza insa pe abordarea conflictuala a problemelor interne, va pierde si aceasta minima coerenta.

Dincolo de orice, Romania are nevoie de stabilitate, de o guvernare coerenta, la randul ei, responsabila, si, mai ales, de consolidarea democratiei. Repet ce am spus nu o data: nu poti avea o democratie functionala cu partide care, in interiorul lor, sunt conduse nedemocratic. Este momentul sa redeschidem canalele de comunicare, sa reluam dialogul intre fortele politice, si cu societatea civila", a scris fostul lider al PSD pe blogul sau.