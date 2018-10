"Vreau sa o vad intai, ordonanta. Nu am vazut-o (...) In momentul in care am sa vad ordonanta, o sa fac comentarii mai avizate. (...) Eu cred ca trebuia discutata in partid, mai ales ca de doi ani stam pe masa cu subiectul 'legile justitiei'. Sa vii cu o ordonanta asa, foarte rapid, mi se pare ca... Nu stiu daca sunt rele sau bune in acea ordonanta, dati-mi voie sa citesc si o sa va spun opinia mea", a spus presedintele organizatiei PSD Dambovita, citat de jurnalul.ro.

De asemenea, el a tinut sa mentionezez ca este necesara o modificare a Codurilor penale.

"Codul penal si de procedura penala au nevoie de modificari consistente. Au fost peste o suta de decizii ale CCR, trebuie puse in aplicare. Pe de alta parte, profesionistii din domeniu au constatat neconcordante intre texte, solutii care nu sunt cele mai potrivite raportat la ansamblul actului normativ. Eu cred ca dezbaterea in Parlament a Codurilor penale trebuie sa continue. Ma asteptam sa fie anumite texte care sa fie discutabile si pe care Curtea sa le aprecieze ca fiind neconstiutionale. Voi sustine in Parlament demersurile de modificare a Codurilor. (...) Codurile trebuie modificate in acord cu deciziile CCR, cu practica europeana, iar directiva cu prezumtia de nevinovatie trebuie transpusa in legislatia interna", a completat el.