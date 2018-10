"Sunt lucruri care reclama o aprofundare a justificarilor. Pot sa fiu de acord ca era o chestiune de factura ordonantei de urgenta in privinta vechimii necesare pentru pensionare la magistrati, pot sa fiu de acord ca era o chestiune de urgenta pentru clarificarea unor aspecte care privesc procedura de revocare a unor membri alesi ai CSM, dar mai departe nu am inteles care era urgenta cu fixarea pe posturi a celor care sunt acum la Parchetul Inaltei Curti, care era urgenta cu modificarea conditiilor de vechime pentru accesul in functii.

E posibil sa fie justificari si argumente, dar astea le vom vedea cu ocazia dezbaterii in Parlament a legii de aprobare a ordonantei. Oricum, e bine ca au disparut acele dorinte de modificare la raspunderea magistratilor si de revocare a membrilor CSM cu vot in plen, pentru ca erau cele mai flagrante lucruri in privinta a ceea ce nu se putea accepta si nu se putea justifica", a declarat Serban Nicolae, potrivit Mediafax.