"Ministrul Justitiei poate sesiza Inspectia Judiciara pentru a se stabili daca exista indiciile savarsirii unei abateri disciplinare de catre procurori. Subliniez, numai de catre procurori. De ce anume? Sigur, cercetarea disciplinara, daca va fi cazul, se va efectua de catre Inspectia Judiciara dupa procedura comuna pentru toti magistratii. De ce am considerat necesara aceasta solutie? Cel putin din doua motive. Unul - prin raportare la articolul 132 din Constitutie, care spune ca procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului Justitiei. Autoritatea aceasta legislativa evident ca nu intri pe fondul dosarului, sa nu incalci independenta, nici nu e posibil", a declarat ministrul Justitiei, Tudorel Toader, la Palatul Victoria, unde a prezentat ordonanta de urgenta.

El s-a referit si la subiectul privind dreptul de vot in cadrul CSM al reprezentantilor societatii civile, scrie Agerpres.



"O alta prevedere care a starnit multa dezbatere si, dupa parerea mea, absolut inutila. (...) Comisia de la Venetia a retinut din diversele canale de informare din tara faptul ca cei doi reprezentanti ai societatii civile in Consiliul Superior al Magistraturii nu au drept de vot in plenul CSM. Si, ne scrie Comisia de la Venetia acolo, pe jumatate de pagina, cat de necesar este ca reprezentantii societatii civile sa participe in plen cu drept de vot. Personal am fost... dar am inteles de acum care e cauza, dezinformarea, cum poate sa retina Comisia de la Venetia asa ceva, cata vreme Constitutia spune ca reprezentantii societatii civile participa cu drept de vot numai la plen. Deci, scrie in Constitutie. Si am intrebat de unde aceasta informatie. Am primit raspunsul destul de transant - de la cei care voiau sa-si consolideze statutul. E adevarat ca in lege nu scria explicit ca au drept de vot, dar cei doi reprezentanti ai societatii civile totdeauna au participat la plen, totdeauna au avut drept de vot, pentru ca legea organica sau ordinara, cum e ea, nu poate sa infranga norma de rang constitutional. Dar, ca sa fie limpede si pentru cine nu vrea sa inteleaga, reprezentantii societatii civile participa cu drept de vot la lucrarile plenului CSM, astfel cum scrie in Constitutie", a mai declarat Toader.

Toader: Pensionarea magistratilor la 20 de ani de cariera, amanata

Posibilitatea ca magistratii sa se pensioneze la implinirea a 20 de ani de activitate a fost amanata pentru finalul lui 2019, potrivit ordonantei de urgenta care aduce modificari legilor justitiei, a anuntat, luni, ministrul Tudorel Toader in cadrul unei conferinte de presa.

"Comisia de la Venetia spune ca ar fi o problema daca s-ar pensiona judecatorii, procurorii in activitate efectiva. Inteleg ca ar fi aproape 2.100 de magistrati care ar dobandi vocatie la pensionare la 20 de ani", a precizat Toader dupa sedinta de guvern.

El a explicat ca propunerea ca magistratii sa se poata pensiona dupa 20 de ani de activitate a venit din partea Consiliului Superior al Magistraturii, solutia aceasta fiind validata de Curtea Constitutionala.



"Pentru a tine echilibrul intre dorinta unora dintre magistrati, poate, de a se pensiona de indata la 20 de ani in profesie efectiva de magistrat, de a respecta decizia Curtii Constitutionale (...), de a raspunde preocuparilor Comisiei de la Venetia (...), s-a propus si s-a adoptat solutia amanarii pana la finele lui 2019, timp in care se va vedea cum se asaza sistemul, se va vedea cati vor sa se pensioneze, cati se pensioneaza, cati intra in sistem prin INM, cati intra in sistem prin concursul acela la 5 ani vechime in specialitate in profesii juridice si la finele lui 2019 se va decide", a punctat ministrul Justitiei.

Toader, despre procurorii detasati in MP: Se va face o radiografie a sistemului

Toader a adaugat ca, dupa data de 31 decembrie 2019, in aceasta problema "vor decide cei care vor avea competenta".Situatia procurorilor detasati in Ministerul Public va fi analizata in urma unei "radiografii" a sistemului, a anuntat, luni, ministrul Justitiei, Tudorel Toader.

Declaratia a fost facuta de Toader dupa ce Cabinetul Dancila a adoptat ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul Justitiei. In acest context, el a abordat situatia procurorilor detasati in Ministerul Public.



"In sistemul Ministerului Public sunt procurori delegati, detasati. Eu astazi cand va vorbesc nu pot sa va spun exact numarul lor. Intr-un termen relativ scurt voi fi in masura sa vi-l comunic. Multi sunt delegati, detasati. Problema este daca delegarile, detasarile respecta cerintele legale. Si atunci se va face o radiografie a sistemului si se va vedea care procurori indeplinesc cerintele legale si care nu le indeplinesc", a afirmat el.

Potrivit lui Toader, "cei care indeplinesc conditia de vechime, sa nu fi fost sanctionati disciplinar, sa aiba o conduita buna, sa aiba o pregatire profesionala foarte buna, acolo unde este cazul sa aiba un grad profesional corespunzator, ei vor ramane acolo unde desfasoara activitatea". Restul, a adaugat ministrul, "se vor intoarce la unitatile de Parchet de unde au venit, adica la baza".

El a mentionat ca modificarile aduse Legilor Justitiei vor fi discutate joi, la cea de-a 116-a sesiune plenara a Comisiei de la Venetia.