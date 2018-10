"Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei. Suntem in momentul in care se incheie o perioada de dezbateri pe cele trei legi ale justitiei. A fost publicata si cea de-a treia lege a justitiei, care urmeaza sa intre in vigoare maine (marti - n.r.). Pentru corelarea unora dintre prevederile celor trei legi, pentru preluarea unora dintre recomandarile Comisiei de la Venetia, pentru preluarea unora dintre solicitarile scrise, explicite, ale Consiliului Superior al Magistraturii, pentru alte necesare corelari, Guvernul a adoptat prezenta ordonanta de urgenta", a afirmat Tudorel Toader.

El a adaugat ca, in calitate de ministru al Justitiei, considera ca "modificarile aduse legilor justitiei sunt, se vor dovedi benefice pentru activitatea de infaptuire a justitiei pentru cetateni, pentru suplimentarea garantiilor de realizare a drepturilor si libertatilor fundamentale".

Toader a tinut sa precizeze ca nu a mers la Comisia de la Venetia pentru a cere aprobare pe prevederile ordonantei de urgenta.

"Vreau sa fac o prealabila precizare. Eu nu am mers la Comisia de la Venetia in aceste doua saptamani de doua ori, pentru a negocia, cum am auzit in spatiul public, solutiile din OUG. Nu am mers la sediul Comisiei nici pentru a solicita si lua aprobare pentru aceste solutii. Nu am mers la Comisie, pe cont propriu, fara o prealabila dezbatere cu decidentii din tara", a adaugat Toader.