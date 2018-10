"Din pacate, proiectele de acte normative care sunt facute in graba sunt de natura sa afecteze dosarele care sunt in curs. De exemplu, marile dosare care sunt pe rolul Ministerului Public si sunt foarte bine cunoscute acestea. Spre exemplu, cele pe rolul parchetelor militare – au fost concentrate resursele umane prin delegare, aduse de la mai multe parchete pentru a rezolva dosare mari si complexe.

Ei bine, in aceste situatii vor inceta delegarile pe functiile respective, iar colectivele care lucreaza in acest moment vor fi desfiintate. Va fi foarte greu de imaginat com vor putea fi solutionate aceste dosare, despre care toata lumea sustine ca se doreste sa fie finalizatee, pentru ca Romania sa nu mai plateasca sume mari de bani in urma condamnarilor CEDO. (Reporter Digi24: Va referiti la dosarul Revolutiei, la 10 august?) La toate dosarele care sunt pe rol", a declarat Augustin Lazar, potrivit Digi24.