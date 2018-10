"Pacea sociala in Romania cred ca se recladeste. Si avem nevoie de astfel de simboluri pentru a recladi pacea sociala si in Romania si o vom face", a declarat Iohannis care a participat, duminica seara, la Roma, la iluminarea Columnei lui Traian in culorile Drapelului Romaniei.

Totodata, seful statului a spus ca acest eveniment i se pare emotionant si plin de semnificatie.

"Mi se pare un moment deopotriva emotionant si plin de semnificatie. Columna lui Traian (...) este considerata certificatul de nastere al poporului nostru si, iluminata in tricolor, cred ca este importanta si pentru relatia dintre popoarele noastre, ii da un farmec aparte, dar ne arata si unde este istoria noastra si sper sa ne arate si unde este viitorul nostru", a precizat Iohannis.

De asemenea, presedintele a spus ca este foarte bucuros ca participa la acest eveniment.

"Foarte frumos moment. Multumesc organizatorilor. (...) Sunt realmente emotionat si foarte bucuros ca putem sa traim acest moment. Este senzational - Columna lui Traian iluminata in tricolor. Cred ca un simbol mai profund, mai frumos pentru legatura intre popoarele noastre nu exista. (...) Este emotionant ca au venit atatia oameni, foarte, foarte multi romani", a mai aratat Iohannis.

La sosirea la Columna lui Traian, Klaus Iohannis si sotia lui au fost asteptati de autoritati locale si de cateva sute de persoane, intre care un grup de copii din comunitatea de romani din Italia. Oamenii l-au aplaudat pe Iohannis, i-au strigat numele si au scandat "Uniti salvam toata Romania".

Ulterior, Columna lui Traian a fost iluminata in culorile drapelului national, moment in care oamenii au inceput sa cante imnul de stat al Romaniei, scrie Agerpres.

Totodata, presedintele si sotia lui au discutat cu copiii, s-au fotografiat cu acestia si le-au multumit celor prezenti la eveniment.

Cuplul prezidential a participat si la un spectacol organizat in cadrul evenimentului.

La plecare, Iohannis si sotia lui au continuat sa discute cu oamenii si sa se fotografieze cu ei.



Mai multi oameni au continuat sa-i strige numele lui Iohannis, sa aplaude si sa scandeze "Traiasca Romania mare!", "Traiasca Sibiul!", "Uniti, salvam toata Romania!", "Romania, trezeste-te?", "PSD, ciuma rosie" si "Vrem acasa, hotii nu ne lasa!".

Evenimentul a avut loc in cadrul vizitei de stat pe care Klaus Iohannis o efectueaza in perioada 14 - 17 octombrie in Republica Italiana.

Vizita lui Klaus Iohannis in Republica Italiana are loc in contextul sarbatoririi Centenarului Marii Uniri si al aniversarii a 10 ani de la ridicarea relatiei bilaterale dintre Romania si Italia la nivel de Parteneriat strategic consolidat.

Potrivit Administratiei Prezidentiale, aceasta este prima vizita de stat din ultimii 45 de ani in Italia a unui sef al statului roman.

Luni vor avea loc convorbiri oficiale cu presedintele Italiei, Sergio Mattarella, pe teme legate de Parteneriatul strategic consolidat dintre cele doua tari si de cooperarea in plan european, international si securitar.

Agenda vizitei mai include intrevederi oficiale cu presedintele Consiliului de Ministri al Italiei, Giuseppe Conte, presedintele Senatului, Maria Elisabetta Alberti Casellati, si presedintele Camerei Deputatilor, Roberto Fico.