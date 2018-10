"Discutam in sedinta de Guvern de astazi un proiect de ordonanta de urgenta prin care punem in acord cele trei Legi ale Justitiei cu recomandarile Comisiei de la Venetia. Aceasta solutie a fost discutata in cadrul intalnirii ministrului Justitiei, domnul Tudorel Toader, cu reprezentantii Comisiei de la Venetia, cat si in intrevederea avuta cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Franz Timmermans. Dupa cum stiti, cele trei Legi ale Justitiei au fost modificate de Parlament, iar aceste modificari au fost validate de Curtea Constitutionala a Romaniei si asigura o mai buna functionare a sistemului de Justitie in interesul cetatenilor", a declarat Dancila, la inceputul reuniunii Executivului, potrivit Agerpres.

Potrivit premierului, actul normativ care va fi adoptat de Guvern reprezinta "o armonizare" a prevederilor legilor, astfel incat "sa raspunda cat mai bine situatiilor intalnite in practica pentru buna desfasurare a actului de justitie".

"Justitia din Romania trebuie sa fie garantia respectarii si apararii drepturilor si libertatilor fundamentale ale romanilor, iar abuzurile si imixtiunile in infaptuirea actului de justitie nu sunt si nu vor fi tolerate", a afirmat Viorica Dancila.