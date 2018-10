Catalin Radulescu a spus, intr-o interventie telefonica la B1 TV, ca el a fost unul dintre cei care au lucrat, ca initiativa legislativa si ca amendamente, si la legile justitiei, si la Codul Penal si Codul de Procedura Penala.

"Deci o ordonanta de genul asta sigur ca ar pune si ar impieta in primul rand activitatea noastra parlamentara si ar fi o bataie de joc fata de munca pe care am depus-o noi acolo timp de trei ani de zile, ca sa modificam ce era de modificat", a spus el.

Radulescu a spus ca in ordonanta sunt patru lucruri "destul de grave": amanarea detasarii magistratilor, amanarea pensionarii magistratilor, revocarea membrilor CSM si raspunderea magistratilor.

"Cu cine s-a sfatuit domnul ministru? Pentru ca cu noi nu s-a sfatuit, cu niciunul dintre cei care am lucrat trei ani la aceste legi ale justittiei, nici Serban Nicolae nu stie nimic, nici Florin Iordache nu stie nimic, nici Nicolicea nu stie nimic...Daca are acordul coalitiei? pentru ca daca nu are acordul coalitiei dansul iese dintr-o cutuma si e destul de grav acest lucru. Si dansul trebuie sa inteleaga ca cel putin prin modificarea cu detasarile se incalca decizia CCR-ului, ceea ce este destul de grav", a mai adaugat Radulescu, potrivit News.ro.