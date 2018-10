"Ridica mari semne de intrebare. Am senzatia ca umbra lui Macovei si Pruna a acoperit gandirea acestei ordonante, dincolo de faptul ca ordonanta este foarte mult extinsa fata de ceea ce parea sa fie subiect de discutie pentru o eventuala modificare. De exemplu, am intalnit formule de tipul , am gasit formula absolut stupida legata de revocarea membrilor CSM in care judecatorii, respectiv procurorii, voteaza pentru revocare dar dupa aia se pronunta CSM-ul cu majoritate de voturi.

In materie de raspundere a magistratilor, am senzatia ca deja este o bataie de joc, sper sa nu fie chiar textul corect, sper sa fi aparut in presa un text gresit, un text de lucru, un text facut de niste oameni foarte, foarte slab pregatiti si cu apucaturile securiste de pe vremea Macovei-Pruna. Altfel, nu imi explic de ce s-a ajuns din nou la formula in care sa nu se raspunda la nivel de magistrati niciodata si sa nu se gaseasca niciun fel de solutii functionale pentru independenta justitiei", a spus Serban Nicolae, potrivit Hotnews.ro.