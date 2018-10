"Va dau cateva exemple, incep cu unul care nu cred ca o sa treaca de Curtea Constitutionala, pentru ca prin modificarile pe care le face, de unde in legea modificata de Iordache se spunea ca numai Inspectia Judiciara poate declansa procedura de sanctionare a magistratilor, acum domnul Tudorel Toader a bagat ca si ministrul Justitiei. Eu sunt de acord, pot fi de acord in ceea ce-i priveste pe procurori ca ministrul Justitiei, asa scrie in Constitutie - procurorii functioneaza sub autoritatea ministrului Justitiei, dar nu are dreptul sa se intinda la judecatori. Si aici, cred ca daca nu o modifica pana luni, va avea probleme de constitutionalitate", a declarat Traian Basescu la Romania TV, potrivit Agerpres.

In opinia senatorului PMP, Comisia de la Venetia a avut dreptate cand a recomandat amanarea pensionarii anticipate a magistratilor pentru 2022, precum si audierea publica a candidatilor pentru numirea procurorilor-sefi.

"Pe buna dreptate Comisia de la Venetia a spus ca puteti declansa un flux de iesiri din Justitie. Si asa aveti un deficit de aproape 1.000 de magistrati, nu introduceti pensionarea la 20 de ani. (...) Audierea candidatilor raspunde acelui comandament de transparenta, pentru ca pana acum ce am vazut? Nimic. Ne-a spus Tudorel Toader ca are interviuri cu diversi candidati, dar nu stim cum s-au desfasurat. Or Ordonanta de Urgenta obliga ca aceste audieri sa fie publice, transmise pe site-ul Ministerului Justitiei si cei interesati pot sa urmareasca dezbaterea, interviul candidatului sau a candidatilor la o functie", a spus Traian Basescu.

Potrivit acestuia, in Ordonanta s-a "exagerat" cu privire la dreptul ministrului de a cere Inspectiei Judiciare masuri si impotriva anchetei si impotriva judecatorilor.

"Aici cred ca s-a intins prea mult, dar in ceea ce ii priveste pe procurori, din punct de vedere constitutional este in regula", a afirmat Traian Basescu.