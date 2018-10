"Uniunea Europeana este relativ puternica din punct de vedere economic, este in competitie cu SUA, cu China, cu Rusia. Este intr-o competitie in care nici o tara, de una singura, nu va putea avea succes. Uniunea Europeana, din punct de vedere politic, este foarte slaba. Degeaba este puternica din punct de vedere economic daca nu exista, din punct de vedere militar, daca astazi este in incapacitatea de a lua niste decizii doar pentru ca o birocratie crede ca stie mai bine ce ii trebuie unei comunitati minoritare. Da, este nevoie de o reforma, pentru aceasta reforma este nevoie de reprezentanti, aceasta reforma nu trebuie reprezentata din sala, ci din ring, de pe front. Vrem sa protejam tot ce este bine, subventiile agricole, spre exemplu", a declarat Kelemen Hunor, potrivit traducerii oficiale, informeaza Agerpres.

Liderul UDMR a spus ca, imediat dupa aderarea Romaniei, asteptarile maghiarilor fata de Uniunea Europeana au fost foarte mari, motiv pentru care si dezamagirile sunt mari, in special in domeniul politicii legate de drepturile minoritatilor.

"Anul viitor vor fi alegerile europarlamentare. In 2007, cand Romania a aderat la Uniunea Europeana, atunci practic s-a infaptuit un vis. UDMR si marea majoritate a comunitatii maghiare din Romania, imediat dupa 1989, a avut foarte multe asteptari, a fost de acord cu foarte multe pe care le-am facut. Romania trebuia sa adere la Comunitatea Europeana, atunci, astazi Uniunea Europeana, la NATO (...) Pe de alta parte, experienta noastra istorica ne-a aratat ca dinspre Est n-a venit niciodata stabilitate, bunastare, dar nici libertate. Asteptarile noastre fata de UE au fost foarte mari, incomensurabile, motiv pentru care si deziluziile noastre sunt egale, proportionale. Lucrurile nu au evoluat, poate, asa cum am dorit, in privinta drepturilor minoritatilor, pasi importanti inainte nu au fost facuti, asa cum am fi dorit noi, dar totusi consideram ca in ultimii 10-11 ani de cand suntem membri ai Uniunii Europene si in aceste chestiuni am facut fata situatiilor', a aratat liderul UDMR, potrivit traducerii oficiale.

Aderarea la structurile europene are avantaje foarte mari si succese in anumite domenii

", a subliniat Kelemen Hunor.