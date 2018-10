Europarlamentarul Catalin Ivan a declarat ca ADN este un partid pro-european, are ideea de consens si nu va avea presedinte.

"Am fost intrebat daca voi fi presedintele acestui partid si am raspuns raspicat ca nu, ADN nu are presedinte. ADN se bazeaza pe o echipa de coordonare cu coordonatori pe fiecare domeniu important al vietii noastre cotidiene, cei mai buni specialisti, cei cu competenta cea mai mare in domeniul respectiv. Autoritatile in domeniul invatamantului, sanatatii, mediului, agriculturii, economiei iau deciziile prin consens. Toti trebuie sa cada de acord ca o solutie propusa este cea mai buna si respecta principiile pe care ni le-am asumat. Niciodata in ADN nu o sa vorbeasca un om despre toate. O data pe an are loc agora Alianta pentru Democratie Nationala", a declarat Catalin Ivan in fata celor prezenti la eveniment, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, programul politic al ADN se va baza pe grupuri de lucru, iar cei care vor avea functii vor avea atasat, tehnologic vorbind, contract smart.

"Acest contract smart se executa de la sine. In momentul in care doua parti cad de acord asupra a doua principii de lucru, niciunul nici celalalt nu mai pot interveni asupra acestui contract. El se intampla de la sine. (...) Oricine din ADN va ajunge intr-o functie isi va asuma o responsabilitate publica, va fi conditionat de ce am promis in campania electorala si ce va reusi sa faca. Neindeplinirea acestor obiective atrage penalizari pana la pierderea mandatului", a spus Catalin Ivan.

El a anuntat totodata lansarea unei aplicatii denumita ADN.ro, prin intermediul careia utilizatorii pot deveni membri ai noii platforme politice, pot gasi informatii despre platforma politica si pot lua parte la discutii.

Partidele politice clasice se confrunta cu probleme, cum ar fi lipsa de transparenta, nepotismul, lipsa de competenta

", a declarat Catalin Ivan.

Ivan a sustinut ca din acest motiv a fost nevoie de reconfigurarea politicii.

"As putea spune ca astazi au cazut tablourile de pe toti peretii partidelor din Romania. Cand am intrat in politica, peretii erau plini de tablouri cu lideri providentiali. (...) Ideea de raportare la "tatuc", la liderul providential, la cel care trage partidul, la locomotiva, este o abordare gresita. Niciodata in lumea asta nu s-a inventat o masinarie, un calculator, un robot care sa stie tot, dar apoi un om. Nu ai cum sa depozitezi atata informatie. Si daca am face-o, nu am sti cum sa luam intotdeauna cele mai bune decizii. Intotdeauna succesul sta in echipa. Intotdeauna succesul o sa stea acolo unde oamenii dau maximum de randament, unde au maxim de competenta. (....)", a spus Catalin Ivan.