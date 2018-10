"La anul trebuie sa ne pregatim de congres si legat de acest aspect va exista un document inaintat, va rog sa sprijiniti acest document. Va avea loc un congres de remaniere si peste remaniere mai exista o mare miza a congresului din 2019. Aceasta miza este imaginea de viitor. Ce fel de imagine de viitor vom putea contura pentru comunitatea maghiara din Transilvania, astfel incat comunitatea maghiara din Transilvania, in anii care urmeaza, sa aiba succese, sa aiba succese chiar in fiecare zi, sa aiba succese individuale si comunitare? Pentru ca noi nu avem cum sa ne gandim la o comunitate care tot timpul sa fie pesimista si care sa primeasca in continuare mesaje negative. Trebuie sa aratam comunitatii ce dorim noi sa facem in viitor, pentru ca munca noastra consta si in dezvoltarea comunitatii, nu este vorba doar despre reprezentarea intereselor politice, ci in sensul cel mai nobil al cuvantului ne ocupam si de dezvoltarea comunitatii", a afirmat liderul UDMR, potrivit traducerii oficiale.

Kelemen Hunor a spus ca in Transilvania se doreste construirea unei comunitati maghiare competitive, care sa poata crea valori si sa poata avea continuitate.

"In cateva domenii va trebui sa ne explicam punctul de vedere, va trebui sa spunem ce este corect in invatamant, in cercetare, in sanatate, in economie, chiar si in politica fiscala, in domeniul investitiilor si bineinteles cum vom putea forma, cu instrumentele noastre modeste, pentru ca trebuie sa recunoastem ca 30 de voturi in Parlament, 200 de primari in administratia publica inseamna putere, dar nu vom putea intoarce cu susul in jos lumea. Cum am putea lucra astfel incat viitorul sa fie previzibil, sa fie cuantificabil pentru fiecare familie, pentru fiecare om si comunitate? Noi pentru congres ne pregatim cu astfel de documente, ne pregatim sa adoptam astfel de hotarari si va invit pe toti, in conformitate cu cunostintele dumneavoastra, sa contribuiti la elaborarea acestor documente", a precizat Kelemen Hunor, potrivit Agerpres.