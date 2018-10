Aflat la Iasi pentru a lua parte la un congres regional al Pro Romania, Ponta a facut cateva precizari in contextul in care primarul iesean a fost invitat si a participat la eveniment.

"Cu domnul Chirica vorbesc ceea ce vorbesc si cu foarte multi primari cu care m-am vazut in ultima perioada. Majoritatea sunt, desigur, primari alesi in 2016 sau inainte, de la PSD, oameni care sunt prinsi la mijloc intre interesul cetatenilor pe care ii servesc si interesul de partid a lui Dragnea. Domnul Chirica a avut curajul si a ales corect, din punctul meu de vedere, cetatenii Iasiului si nu pe Dragnea. Alti primari, precum cel de la Buzau au zis "domnule, eu nu-s cu Dragnea, sunt cu oamenii din Buzau". Primarul de la Targu Jiu, care nu e ales la PSD, a spus la fel: "vreau sa fac treaba pentru locuitori" , a declarat Ponta.

Liderul Pro Romania a admis ca incearca sa-l convinga pe primarul Iasiului sa se inscrie in Pro Romania, adaugand, pe de alta parte, ca acesta ar putea ramane independent, pe modelul lui Sorin Oprescu, fostul edil al Capitalei, scrie Agerpres.

"Cred insa ca primarul Iasiului, domnul Mihai Chirica, are o sansa mai mare decat atat, sa faca nu doar lucruri pentru municipiul Iasi, dar sa reprezinte mult mai mult interesele Moldovei si sa reprezinte mult mai mult partea aceasta si spirituala, dar si cea economica, de infrastructura, cu Chisinaul si cu Cernautiul. Il sprijin in toate aceste proiecte. A spus si el ca intelege ca "politica nu poti sa o faci la nesfarsit ca independent". Faptul ca a fost prezent, azi, inseamna ca avem proiecte comune si gandim intr-un mod asemanator. Si mai inseamna ceva: si eu si domnul primar, nici nu a reusit Dragnea sa ne cumpere cu functii, desi oferte am avut, nici nu a reusit sa ne sperie. Din ce in ce mai multi, dupa cum vedeti, din PSD si dinafara PSD, nici nu se vand pentru functii, nici nu se sperie amenintarile lui Dragnea", a declarat Victor Ponta.

Mihai Chirica a spus ca "democratia se bazeaza pe partide serioase" si ca la un moment se va inscrie intr-o formatiune politica.

"Ramane sa vedem si care este partidul cel mai favorabil Iasiului", a precizat Mihai Chirica.

Mihai Chirica a fost exclus din PSD in luna februarie, din cauza criticilor aduse in mod public la adresa liderului social democratilor, Liviu Dragnea, dar si a unor membri din guvern.