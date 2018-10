"Vreau sa fie foarte clar ca intelegem miza campaniei #FaraPenali pentru clasa politica veche si suntem cu totul surprinsi ca un primar PNL (primarul Aradului, Gheorghe Falca. n.red.) duce o campanie mizerabila la adresa acestui proiect. Am fost personal in foarte multe judete pentru a-i ajuta pe colegi sa stranga semnaturi. A fost o energie extraordinara, un milion de romani au semnat pentru principiul #FaraPenali si au fost foarte multe zvonuri ca in unele judete PSD si TSD ar trimite liste false ca sa poata face apoi scandal pe acest subiect", a declarat Ghinea.

In continuare, acesta a spus ca semnaturile invalidate "in mod dubios" de Primaria Arad, fara respectarea procedurii legale, se incadreaza in procentul normal de respingere inregistrat la nivel national, unde opozitia primarilor PSD fata de proiect a fost mare si a imbracat cele mai diverse forme, scrie Agerpres.

"N-a iesit mare lucru din povestea aia, dar iata ca un primar PNL intretine aceasta mitologie in jurul listelor. Respingem ferm aceasta mitologie, sprijinim colegii de la Arad in aceasta lupta a lor si vreau sa transmit un mesaj catre PNL: dragi liberali, ne luptam cu o hidra si cred ca va veni momentul in care va trebui sa colaboram pentru a curata aceasta tara. Vreau sa fie foarte clar, ca in acel moment vom pune conditii, iar o conditie va fi: fara baroni gen Falca. Daca cineva crede ca prin atacurile constante la adresa USR Arad reusesc sa ne dezbine, se insala amarnic. Suntem cu totul alaturi de colegii nostri de la Arad, apreciem efortul lor si intelegem ca in unele parti ale acestei tari 'ciuma' nu este rosie, insa tot 'ciuma' este", a mai spus deputatul Cristian Ghinea.

Acesta si-a depus candidatura pentru a fi inscris pe lista viitorilor candidati USR pentru alegerile europarlamentare de anul viitor si a venit la Arad, la acest sfarsit de saptamana, pentru a-si sustine candidatura. Joi seara, el s-a intalnit cu zeci de membri ai USR Arad, cu care a purtat discutii pe care le-a apreciat drept constructive.

Privitor la target-ul pe care si l-a propus USR pentru viitoarele alegeri europarlamentare, Cristian Ghinea a spus ca, potrivit sondajelor, USR ar putea sa obtina trei sau patru mandate. "Insa noi credem ca vom obtine 5 - 6 mandate", a adaugat vicepresedintele USR.