"Presedintele PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, are sustinere totala din partea Organizatiei. Si doar a unui for restrans, ca Biroul Permanent Judetean, ci din partea acelora care aduc mereu voturi, incredere si stabilitate unui partid!

Cerem tuturor liderilor partidului sa inceteze atacul la presedintele PSD Dambovita, organizatie de referinta, care a obtinut in toate bataliile politice rezultate remarcabile, inclusiv acum situandu-se pe locul II pe tara, transmitandu-le ca Adrian Tutuianu are intreaga noastra sustinere si ca este condamnata la esec orice tentativa de inlocuire a acestuia de la conducerea Organizatiei PSD Dambovita, inlocuire care ar echivala cu distrugerea unei echipe puternice si cu cel mai mare favor facut adversarilor nostri politici, atat la nivel local, cat si la nivel national", se arata in comunicatul PSD Dambovita.