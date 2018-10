"Referitor la aptitudinile manageriale necesare functiei pentru care doamna procuror candideaza, Sectia a remarcat, cu ocazia interviului, o rezistenta scazuta la stres, o capacitate de analiza si de sinteza redusa, precum si anumite sincope in raportarea sa la anumite valori precum onestitatea si impartialitatea, atribute indispensabile personalitatii managerului", noteaza Sectia pentru procurori in motivarea avizului negativ.



Potrivit Sectiei, aceasta face confuzii referitoare la notiunea de independenta si ”nu a demonstrat o constietizare adecvata a diferentei si interdependentei dintre principiul independendei procurorului si cel al subordonarii ierarhice”, se arata in motivarea CSM, potrivit Hotnews.ro.