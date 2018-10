"Oamenii nu au considerat ca este o problema care trebuie rezolvata in acest moment si in acest fel si nu trebuie sa dramatizam prea mult ceea ce s-a intamplat, fiindca altfel iarasi vom ajunge sa discutam despre un subiect care pe oameni nu i-a interesat (...). Plus ca a fost super-hiperpolitizata toata povestea. Ne-a dezbinat extrem-extrem de mult aceasta perioada de trei-patru saptamani (...).

Nu e momentul sa cautam vinovati, fiindca a fost o greseala mult prea mare din toate partile, fara argumente rationale, fara o dezbatere la rece, fara sa vedem ce si cum s-a intamplat in 1991 in Constitutie, apoi in Codul Civil din 2009, unde lucrurile au fost stabilite intr-un anumit fel si nimeni nu a urlat atunci, toata lumea a votat si in Parlament si asa mai departe. Deci pur si simplu, oamenii au zis nu e prioritatea noastra, nu e prioritatea momentului, sunt multe alte probleme mai importante pe lista de prioritati", a spus Hunor, potrivit Rfi.ro.