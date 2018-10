"Cu siguranta (vom depune o motiune impotriva guvernului - n.r.), avem o echipa de negociere care este angrenata in negocieri cu toate grupurile parlamentare si de asemenea negocieri cu parlamentari din majoritate, pentru ca e clar, ca sa treaca o motiune de cenzura avem nevoie de 67 de voturi suplimentare fata de voturile opozitiei actuale.

Or, pentru a obtine aceste voturi, cautam sa purtam discutii cu toate grupurile parlamentare, UDMR, ALDE si de asemenea cu foarte multi parlamentari individuali din zona PSD, unde este din ce in ce mai clar ca nemultumirea fata de Dragnea, fata de guvernul Dancila este in crestere in randul parlamentarilor din majoritate", a spus Ludovic Orban, la Impartial, potrivit Digi24.