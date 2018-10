"Am iesit cu pensie de 2.980 de lei, comandant de nava, fost ministru, fost primar general, fost presedinte. Cu asta am iesit, va aduc fluturasul. Iar Ficior, cel care a murit, avea 5.500 de lei, pentru ca e la pensii speciale. Deci, un fost presedinte are o pensie mai mica decat… Daca ai fost 10 ani presedinte, vreo 10 prin guverne, 12 ani comandant de nava, ai 2.980, daca ai fost tortionar, iesi cu 5.500 de lei", a spus Traian Basescu.

Traian Basescu a acuzat Guvernul PSD ca a avut doua linii, salarii si pensii, si "la amandoua a dat teapa".

"Marirea de 25% s-a facut mutand controbutiile, iar in ceea ce priveste pensiile…Sunt pensionar, trebuia sa primesc la 1 ianuarie o indexare de 5% plus 50% din cresterea salariului mediu brut pe economie. N-am primit ca a ramas ca ne mareste Olguta pensiile in 2019", a spus, joi seara, la B1, fostul presedinte Traian Basescu, potrivit Libertatea.ro.