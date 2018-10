Presedintele de onoare al PMP a spus, in cadrul emisiuni la B1 TV, ca este de acord cu o parte din declaratiile primului ministru Viorica Dancila din Parlamentul European, respectiv cu cele referitoare la MCV.



"Trebuie sa recunoastem ca acest MCV a fost de multe ori utilizat excesiv impotriva noastra si nu ca sa ne ajute. Aici, in unele pasaje ale interventiei, ii dau dreptate doamnei Dancila si, uite, va dau un exemplu. Daca puteti sa spuneti, ca eu nu pot, daca acesti oamieni care fac evaluare pe justitie pentru MCV au trecut vreodata pe la prim-ministru sau pe la presedintele Romaniei", a afirmat Basescu, joi, la B1 TV.

Fostul presedinte a adaugat ca marele pacat al rapoartelor MCV este faptul ca evaluatorii care au realizat misiunile de monitorizare nu au discutat, inainte de redactarea rapoartelor, cu presedintele Romaniei sau cu premierul.

Traian Basescu a subliniat faptul ca sustine MCV-ul, insa in opinia sa, Romania a facut progrese uriase, inclusiv in justitie, scrie Agerpres.

Premierul Viorica Dancila a afirmat, la Parlamentul European, ca in rapoartele MCV nu s-a mentionat nimic despre incalcarile drepturilor omului ale persoanelor urmarite penal.



"Este legitim sa ne intrebam in ce fel a aparat MCV cetatenii romani de incalcarea grava a drepturilor lor. In rapoartele MCV s-a vorbit mult despre institutii, despre numirile de magistrati, despre lupta anticoruptie. Este foarte bine. Dar nu am vazut nimic despre incalcarile drepturilor omului, despre protocoalele secrete dintre serviciile de informatii si institutiile din justitie", a afirmat Dancila la dezbaterea din Parlamentul European care a avut ca subiect situatia justitiei din tara noastra.