"Proiectul propus de d-na Olguta Vasilescu este foarte frumos, este extraordinar. Vreau ca mamei mele sa i se dubleze pensia. Cred ca a muncit si ca merita acest lucru. Problema este ca vreau ca mama sa primeasca acesti bani si sa nu vina cineva in 2021 sa spuna ca nu erau bani", a afirmat Ponta, potrivit Digi24.

Liderul Pro Romania si-a exprimat neincrederea in legea pensiilor prezentata de ministrul Muncii, in contextul in care majorarea punctului de pensie va fi facuta in perioade preelectorale, iar bugetul de stat nu permite asemenea majorari.

"De unde vor curge acesti bani? Au fost suficient de cinici sa spuna ca trebuie sa-i voteze, dar, stati putin, e vorba de banii Romaniei. Daca nu-mi arati unde sunt resursele si doar ii pacalesti pe oameni, mi se pare cea mai ticaloasa minciuna. In politica, exista minciuni unele acceptabile, de inteles, altele nu, iar asta e de neinteles", a adaugat Victor Ponta.