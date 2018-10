"Ordonanta, din cate inteleg eu la o lectura rapida, are doar rolul de a urgenta organizarea acestei sectii, pentru ca infiintarea ei a fost stabilita deja prin lege, legea a fost publicata in MO in 13 septembrie, dar se pare ca cineva se grabeste foarte tare sa-i ancheteze pe judecatori si pe procurori", a declarat Zegrean, citat de digi24.ro.



El considera ca "e gata creat haosul, pentru ca o parte din procurorii membri ai acestei sectii vor fi alesi de urgenta, vor trebui sa fie alesi in termen de 5 zile, sa-si depuna candidatura, sa fie alesi, sa fie numiti, trebuie sa intre in atributii pentru ca vor prelua si dosarele de la DNA si celelalte parchete, e o graba foarte mare".

Zegrean sustine nu vede rostul acestei sectii speciale.

"Si inchizitia avea sectie speciala pentru cardinali. Probabil de acolo ne-am inspirat. (...) Vad ca se insista si se grabeste lumea cu aceasta sectie de cercetare a infractiunilor comise in justitie”, a mai subliniat el.