″In materie de absorbtie a fondurilor europene suntem la genunchiul broastei. Suntem in al cincilea an, de exemplu, si pe Programul Operational Investitii Mediu, pe zona de infrastructura de transport, n-am inceput niciun proiect nou de investitii in cinci ani. E si prostie, si incompetenta si cred ca si rea intentie. Cred ca este rea intentie.

Uitati-va la meciul care este intre Corina Cretu si Guvernul Romaniei, in conditiile in care Corina Cretu este comisar pus de PSD, nu e pus de noi. Si Corina Cretu spune: puteti finanta autostrada Iasi - Targu Mures pe fonduri europene. Si guvernul in loc sa foloseasca fonduri europene, pe care n-are capacitatea sa le cheltuiasca din programul asta de infrastructura mediu, zice ca face pe PPP. Este de noaptea mintii! Nu poti sa faci contract de parteneriat public-privat fara procedura de selectie competitiva, n-ai cum sa faci, nu exista nicaieri in lumea asta”, a spus Orban, potrivit stirileprotv.ro.