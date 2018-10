"De cand au inceput sa se inregistreze unii pe altii asa patesc. Cum sa impartasesc un asemnea limbaj? Nu am venit aici sa fac analiza unor inregistrari. Chiar nu vreau sa fac aceasta analiza, nu sunt nici analist politic, nici analist lingvistic.

Genul asta de subiecte il vom discuta in partid. Daca dupa CEx nu s-a inteles ca majoritatea partidului cere membrilor sa se ocupe de ce a promis acest partid in campanie se face o mare greseala", a mentionat liderul social-democrat, citat de realitatea.net.

Senatorul PSD Adrian Tutuianu a admis miercuri ca in inregistrarile care au aparut in presa a folosit expresia "PSD, un partid de maimute", dar a precizat ca se include si pe el in categoria celor care s-au comportat in acel fel, iar formula a folosit-o pentru a arata "ridicolul situatiei".

