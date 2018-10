"ProRomania va sustine intotdeauna cresterea pensiilor deoarece este o asteptare legitima a oamenilor - vrem insa ca aceasta marire sa fie reala si sustenabila in timp, nu o minciuna ordinara prin care Dragnea si Dancila sa ii minta pe pensionari si sa le fure voturile in 2020!

Noi insa am constatat ca propunerile facute de Guvern contin promisiuni pentru perioada de alegeri (toamna 2019 si 2020) si nu au nicio garantie pt viitor/ daca impactul final va fi de peste 80 miliarde de lei anual este obligatoriu ca Guvernul sa prezinte sursele din care aceste pensii vor fi platite si dupa Alegeri - sa nu uitam ca deja in 2018 Guvernul se imprumuta cu peste 5 miliarde de euro, ca Dragnea va fura companiile de stat prin Fondul Suveran si ca nu vom avea taxe si impozite din exploatarea gazelor din Marea Neagra pentru ca Dragnea vrea sa ajute firmele din Ungaria impotriva intereselor Romaniei!

Noi, deputatii ProRomania, vom face un amendament la proiectul Guvernului prin care marirea punctului de pensie sa fie aplicata de la 1 Ianuarie 2019 - daca exista resurse la buget atunci acesta marire este utila si sustenabila si o votam/ daca Guvernul refuza refuza pe motiv ca nu au bani inseamna ca tot proiectul este o uriasa pacaleala!

In perioada 2012-2015 Guvernul Ponta a refacut pensiile taiate si a marit anual aceste pensii cu un procent rezonabil si pentru care am avut mereu banii pusi in Buget / daca Dragnea, Dancila si Olguta Vasilescu ii mint pe oameni spunand 'daca ne votati o sa primiti pensiile marite in 2021/2022' stiind ca nu vor fi bani atunci acesta este cea mai ticaloasa manipulare pe care au comis-o vreodata!", a scris Victor Ponta pe Facebook.