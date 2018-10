Fostul ministru al Apararii sustine ca Olguta Vasilescu "incepuse si ea sa dea lectii", replica sa fiind ca face parte din categoria ministrilor care au senzatia ca daca s-au asezat pe un scaun sunt si ei mai destepti.

"Au mai luat cuvantul Olguta Vasilescu care incepuse si ea sa dea lectii ca nu stiu si ce. I-am zis cam asa, ca face parte din categoria ministrilor care au senzatia ca daca s-au asezat pe un scaun sunt si ei mai destepti. Era pe vremea comunistilor o vorba: 'Fie prostul cat de prost, mintea vine dupa post'. A iesit Claudiu Manda ca i-am atacat-o pe doamna (Lia Olguta Vasilescu - n.red.), mi-a spus ca e fericit ca e contemporan cu mine. I-am spus ca ii foloseste. M-a injurat mai temeinic decat altii", a spus Adrian Tutuianu, potrivit inregistrarii audio prezentate la un post TV.

Citeste si: Tutuianu a admis ca in inregistrarile care au aparut in presa a folosit expresia "PSD, un partid de maimute"



Reactia ministrului Lia Olguta Vasilescu

In cadrul unei interventii telefonice la acelasi post, Olguta Vasilescu a dezmintit ca ar fi avut loc astfel de discutii, a mentionat ea, citata de realitatea.net

Fostul edil al Craiovei a mai tinut sa sublinieze ca Tutuianu ar trebui sa le ceara scuze colegilor de partid,nu numai pentru ca minte, ci si pentru limbajul care "nu ii face cinste".

Claudiu Manda: Nu a existat o astfel de exprimare in CEx

"Eu cred ca va trebui sa discutam in CEx cu domnia sa legat de acest afirmatii facute. Are totusi o problema daca au inceput colegii sa il inregistreze si sa dea in spatiul public. (...) Nu vorbim in termenii acestia. Inteleg ca dansul era zmeu, ne dadea lectii la toti. Am ridicat mana imediat dupa ce a vorbit domnul Tutuianu, pentru ca m-am simtit atacat si lezat ca a vorbit despre legile securitatii nationale, iar domnia sa e membru in acea comisie", a spus si Manda.