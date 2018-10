"Anul asta PSD a taiat pensiile, pentru ca daca ar fi aplicat formula de crestere a pensiilor care exista si exista in legislatie, in mod normal pensiile trebuiau sa creasca de la 1 ianuarie cu 8%. Asta insemna pe punctul de pensie 12 luni ori 8% - 96, or, ei au crescut punctul de pensie cu 10% de la 1 iulie, iar pentru primul trimestru, pentru prima data de multi ani de zile, pensia medie a scazut in Romania, raportat la ultimul trimestru al anului 2017", a declarat Orban, la B1 TV, potrivit Stiripesurse.ro.

Orban a mai aratat ca a crescut si rata inflatiei iar pensionarii sunt cei care o resimt cel mai mult.

"Rata inflatiei a fost de 5,4%, in realitate, aceasta e valabila pentru toate produsele si serviciile de la nivelul economiei, dar daca analizezi cresterea preturilor pe ceea ce se numeste cosul zilnic, in special cosul zilnic al pensionarului, in jur de 9% este estimarea facuta pe mancare, medicamente, energie electrica, gaze", a adaugat Orban.