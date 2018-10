Avocata lui Dragnea, Maria Vasii, a declarat, miercuri, ca ancheta desfasurata de DNA se bazeaza pe "speculatii si nu pe dovezi", deoarece OLAF a transmis oficial ca nu l-a investigat niciodata pe liderul PSD.



"Intreaga ancheta a DNA se fundamenteaza, potrivit actelor, pe cele doua anchete OLAF. Zilele acestea am primit un raspuns oficial de la OLAF, care spune ca niciodata nu l-a investigat pe domnul Dragnea, ca atare toata argumentatia procurorilor este una lipsita de fundament, de vreme ce OLAF ne confirma in scris ca niciodata domnul Dragnea nu a fost investigat si ca atare nu au fost depistate fraude in legatura cu activitatea dumnealui. Acesta este temeiul pentru care noi spunem ca nicio masura de indisponibilizare a bunurilor sale nu are fundament legal. Mai mult, raspunsul OLAF ne confirma ca intreaga ancheta care este in curs de desfasurare la DNA este una bazata de speculatii si nu pe dovezi si mai ales nu pe cele doua rapoarte OLAF (...). Cele doua rapoarte OLAF au prezentat o investigatie legata de lucrarile de reabilitare la doua drumuri judetene din Teleorman. In acea investigatie subiect erau alte persoane si nu domnul Dragnea. In rapoartele OLAF se apreciaza ca anumite lucrari ar fi fost prezentate intr-un mod, sa zicem, diferit fata de realitate in documentele intocmite. Nu avem niciun repros care sa il priveasca pe domnul Dragnea", a spus Vasii.

Liviu Dragnea a mai contestat, in noiembrie 2017, sechestrul pus pe averea sa de catre DNA, insa Instanta suprema i-a respins atunci actiunea, scrie Agerpres

Pe 21 noiembrie 2017, DNA a instituit masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile detinute de Liviu Dragnea si de ceilalti suspecti din dosarul "Tel Drum", pentru recuperarea prejudiciului din dosar, estimat la peste 127 de milioane de lei.

In cazul lui Liviu Dragnea, fost presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, s-au instituit sechestru asigurator si poprire asiguratorie pana la concurenta sumei de 127.547.366 de lei "asupra tuturor bunurilor mobile si imobile, actiunilor si partilor sociale detinute de acesta in cadrul persoanelor juridice de drept privat, asupra sumelor de bani din conturile bancare, precum si asupra sumelor de bani datorate acestuia cu orice titlu, de catre terte persoane, inclusiv sumele datorate cu titlu de chirie".

Procurorii anticoruptie au pus sechestru asigurator pe un teren - situat in municipiul Turnu Magurele, cu suprafata de 2.913 mp si constructie aferenta acestuia; un apartament - situat in Turnu Magurele cu suprafata de 80 mp, doua autoturisme - Skoda Superb si BMW X5 si conturi detinute de Liviu Dragnea, potrivit unui raspuns transmis de DNA.

De asemenea, s-a mai instituit sechestru asupra sumei de 630.000 de lei dobandita prin promisiune de vanzare-cumparare, asupra sumei de 280.000 lei dobandita cu titlu de chirie in anul 2015 si 2016, asupra sumelor de bani existente sau care urmeaza a fi virate de terti, cu orice titlu, in patru conturi bancare detinute de Liviu Dragnea, precum si asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului de catre terte persoane. In ultima categorie intra, potrivit DNA, inclusiv sumele de 80.710 euro si 460.110 lei datorate de o societate comerciala din Turnu Magurele, precum si suma de 10.500 de lei datorata de organizatia judeteana Teleorman unui partid.

In plus, s-a instituit sechestru si asupra actiunilor si partilor sociale detinute in cadrul persoanelor juridice de drept privat ce urmeaza a fi identificate.

Vizati de aceleasi masuri asiguratorii sunt si Florea Neda - reprezentant al SC Tel Drum SA, Mugur Bataus, Victor Piperea si Marin Predescu - functionari in cadrul CJ Teleorman la data faptelor.



"Prejudiciul estimat in cauza, pana in acest moment, ca urmare a savarsirii infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene (2 infractiuni) si abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite (2 infractiuni), este de 127.547.366,34 lei", potrivit procurorilor anticoruptie.

Pe 13 noiembrie, DNA anunta ca Liviu Dragnea este urmarit penal de procurorii anticoruptie pentru constituire de grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni referitoare la fraudare de fonduri, fapte care ar fi fost savarsite in dosarul "Tel Drum" in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman.