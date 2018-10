"Arta are o contributie majora la o viata sociala sanatoasa, fiind spatiul exprimarii libere a celor mai profunde si autentice trairi. Prin arta, intelegem mai bine ca putem deveni mai bogati spiritual atunci cand acceptam diversitatea.

In anul Centenarului, Romania a avut de trecut un test important, iar pacea sociala a fost afectata de o perioada de tensiuni care au precedat referendumul pentru modificarea Constitutiei. Cand pacea sociala este tulburata, intreaga societate are de suferit. Dezbaterea din jurul acestui referendum a fost dominata de campanii de dezinformare grave, in care au prevalat discursul urii si chiar accentele extremiste", a declarat seful statului, citat de ziare.com.

Klaus Iohannis este de parere ca "educatia si cultura sunt caile principale prin care ne putem proteja in fata incercarilor virulente de manipulare. Numai prin educatie si apelul la cultura putem deveni mai toleranti pentru a depasi, cu intelepciune si maturitate, incercarile de dezbinare a societatii".