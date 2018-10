"Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta privind unele masuri pentru operationalizarea sectiei de investigare a infractiunilor din justitie. Pe 23 iulie a intrat in vigoare legea 207 pentru modifcarea legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Printre altele, Legea 207 prevede infiintarea acelei mult discutate sectii speciale.

Se mai prevede faptul ca in trei luni de zile de la intrarea in vigoare a legii, sectia trebuie operationalizata. Mai e o perioada scurta de timp, iar la CSM nu au fost demarate procedurile pentru operationalizarea sectiei. Am considerat necesar promovarea acestei Ordonante de urgenta pentru faptul ca la data de 23 octombrie DNA nu mai are competenta sa investigheze acele fapte, iar sectia nou infiintata pe hartie, nefiind operationalizata, nu poate sa continue activitatea de urmarire penala", a mentionat Tudorel Toader, citat de digi24.ro.