"In primul rand ca le interpretez (declaratiile Corinei Cretu -n.r.) intr-un registru politic si pun punct. Relatia dintre Ministerul Fondurilor Europene si Bruxelles este una corecta, de suport, de sprijin si asa vom merge in continuare. O sa discut cu doamna Cretu si o sa o intreb de unde au aparut acele nemultumiri. Dar declaratiile pe care le-am vazut pe presa sunt, din punctul meu de vedere, inscrise intr-un registru politic", a declarat Rovana Plumb, citata de hotnews.ro.

Corina Cretu a subliniat luni ca nu mai accepta insulte din partea Guvernului Romaniei.

"Este de datoria mea de comisar pentru politica regionala sa avertizez toate statele membre, deci implicit si Romania, despre riscul pierderilor sau dezangajarilor de fonduri, mai ales in domeniul infrastructurii, avand in vedere ca sunt lucrari complexe, care necesita ani de zile, si trebuie sa imi fac datoria si sa spun atunci cand o tara risca sa isi piarda sansa la dezvoltare pentru generatii intregi. Dupa cum stiti, de cand am devenit comisar european pentru politica regionala, am incercat sa ajut cu rata de absorbtie pentru regiunile mai putin dezvoltate. In cazul Romaniei, am facut eforturi extraordinare, in sensul ca am fazat foarte multe proiecte in valoare de trei miliarde de euro, practic am degrevat bugetul national de trei miliarde de euro, bani care ar fi fost pierduti", a spus oficialul european.