"Oamenii isi dau arama pe fata, nu au inteles nimic dupa Comitetul Executiv. In loc fiecare sa isi vada de treaba lui in continuare, altii au alte preocupari, sa jigneasca, sa mearga in teritoriu, sa jigneasca partidul, sa jigneasca conducerea, colegii ministri. Astia sunt oamenii, calitatea umana, nu am ce sa le fac. Intr-un partid mare, cum spunea cineva, sunt tot felul de oameni, unii care se cred mai destepti decat altii si e bine ca isi dau arama pe fata", a spus Radulescu la Palatul Parlamentului, intrebat cum comenteaza declaratiile aparute in presa ale liderului PSD Dambovita, Adrian Tutuianu.

Intrebat daca e multumit de activitatea ministrului Economiei Danut Andrusca, Radulescu a mentionat ca acesta are "un trac anume" si nu poate sa se exprime foarte bine in fata presei, scrie Agerpres.

"Sunt persoane in partidul nostru, unii suntem cu mai mare experienta politica, altii cu mai putina experienta politica, unii sunt mai buni oratori, altii nu sunt asa de buni oratori. Asta nu inseamna ca daca nu esti foarte bun orator nu esti un bun manager sau nu iti faci treaba. O sa vedem. Eu am o parere buna despre Dan Andrusca, stiu foarte clar ca el are un trac anume si nu poate sa se exprime foarte bine in fata presei, am discutat de multe ori cu el, eu am o relatie de prietenie cu el, mi-a spus chestiunea asta, i-am si sugerat sa aiba un purtator de cuvant, ceea ce s-a si intamplat, isi face temele de fiecare data. Eu cred ca pentru noi ca partid este mai important daca cei pe care noi i-am pus vremelnic intr-o functie in Guvern isi fac si ne fac programul partidului, daca nu fac acest program si nu isi urmaresc traseul care li s-a inmanat cand au preluat acest mandat de ministru, la evaluare nu o sa mai ramana. (...) Eu pot sa va arat, cel putin in ultimele doua luni, ca din partea Ministerului Economiei chiar au fost facute comunicate zilnic", a mentionat Radulescu.

Potrivit unor informatii din presa, presedintele PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, l-a criticat in termeni foarte duri pe ministrul Economiei, Danut Andrusca, la o intalnire cu lideri locali din judet.

Citeste si: Tutuianu a admis ca in inregistrarile care au aparut in presa a folosit expresia "PSD, un partid de maimute"