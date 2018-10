"Cand am folosit acea expresie (n.r. - PSD, un partid de maimute), am folosit-o ca o tusa care sa arate ridicolul situatiei si ma includ si eu in categoria celor care s-au comportat in acel fel (...). Am explicat aseara, intr-o interventie telefonica, ca sunt lucruri pe care eu le-am spus in intalnirile cu activul de partid din judet, am avut mai multe intalniri dupa Comitetul Executiv National (CExN) in cadrul carora, la solicitarea colegilor mei, le-am dat explicatiile necesare legat de cele 18 puncte din scrisoare. Ce am spus eu in intalnirile respective este si ceea ce am spus si in CExN. Poate cu o anumita tusa care a subliniat un anumit tip de comportament. Cand am spus despre comportamentul nostru legat de desemnarea doamnei Sevil Shhaideh, am avut in vedere urmatoarele aspecte: nimeni nu are nimic cu doamna Shhaideh, este un om pe care il apreciez si il apreciaza toata lumea. Ceea ce am gresit, in schimb, a fost comportamentul nostru ca lideri politici. Este fara precedent ca un lider de partid sa nu-si anunte proprii colaboratori care este propunerea de prim-ministru si am acceptat-o cu totii", a precizat Tutuianu la Palatul Parlamentului, intrebat daca inregistrarile aparute in media sunt veridice.

In ce priveste posibilitatea de a fi sanctionat in partid pentru cele afirmate, senatorul social-democrat a afirmat ca ce a spus in sedintele de la Targoviste a spus si in CExN, scrie Agerpres.



"Ceea ce am spus in sedintele de la Targoviste, am spus in CExN. Al doilea lucru, statutul da dreptul oricarui membru de partid sa se exprime cu privire la politica partidului si cel de-al treilea lucru pe care il spun foarte exact: atunci cand am semnat, de exemplu, scrisoarea mult discutata de presa, nu am pornit de unul singur la drum. In spatele meu se afla majoritatea membrilor din organizatia PSD Dambovita. Si mai spun o chestiune, l-am vazut pe un coleg mai acum doua saptamani care spunea ca eu as fi acceptat sa se intample nu stiu ce inregistrari in sediul PSD. Evenimentul din aceste zile arata ca este invers: sunt unii preocupati de ce spun eu, de ce gandesc eu", a precizat Tutuianu.

In presa au aparut mai multe stenograme dintr-o sedinta de partid in care vicepresedintele PSD Adrian Tutuianu il critica pe ministrul Economiei, Danut Andrusca.